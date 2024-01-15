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В Кремле нет информации о том, что ВСУ могли сбить два военных самолета РФ

Песков: у Кремля нет информации о потере двух самолетов над Азовским морем

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Александр Вильф/РИА Новости

В Кремле отсутствует информация о том, что Россия могла потерять два военных самолета над Азовским морем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения украинских СМИ.

«Информации нет. Эта тема, которая касается хода спецоперации, поэтому рекомендую обращаться в Минобороны России», — сказал Песков журналистам.

До этого украинские издания «РБК-Украина» и «Громадське» со ссылкой на источники в Минобороны Украины утверждали, что украинские войска сбили российский самолет-разведчик А-50, а также повредили самолет Ил-22М.

12 января в Минобороны России заявили, что за прошедшую неделю ВС РФ сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, дозвуковой штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 ВВС Украины. Там подчеркнули, что они были уничтожены при помощи авиации Воздушно-космических сил и средств противовоздушной обороны РФ. Помимо этого, российские военные сбили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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