На Украине погиб самый опытный пилот украинской армии, генерал-майор ВСУ Станислав Павлович. Об этом Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

65-летний военный был летчиком-снайпером, он начал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Известно, что в последние годы он управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24. Обстоятельства гибели Павловича не уточняются.

В Минобороны России ежедневно рассказывают о потерях ВСУ на разных участках зоны боевых действий. Например, накануне сообщалось, что украинская армия потеряла до 320 военнослужащих на Донецком направлении.

Всего же, по данным на декабрь, с момента начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих.

Ранее на Украине погиб пилот МиГ-29 с позывным «Голубая каска».