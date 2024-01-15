В Турции отказались выводить свои войска из Ирака и Сирии

Турция не намерена вывозить свои войска из базовых регионов на севере Ирака и Сирии, где начала специальную военную операцию против запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом пишет Hurriyet.

В статье говорится, что «план по ликвидации терроризма у его истоков», который был успешно реализован против РПК и ИГ (организация запрещена в России), будет продолжать обновляться и реализовываться. Стратегия уничтожения террористов за пределами турецких границ будет укреплена и продолжена.

«Не существует такого понятия, как отказ от наших временных базовых районов. РПК хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов. Считается, что отказ от базовых районов будет выгоден РПК», — продолжает Hurriyet.

В публикации подчеркивается, что в военном плане у властей Турции нет никаких изменений, базовые районы в Ираке и Сирии будут укреплены и очищены от террористов.

27 декабря министр обороны Турции Яшара Гюлер заявил, что причиной начала операции на севере Ирака стало недавнее нападение курдских вооруженных отрядов на турецких солдат, приведшее к потере 12 человек. В ответ по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака были нанесены массированные удары. Гюлер сообщил о поражении убежищ, укрытий, нефтяных объектов и хранилищ РПК. Также в результате ударов в общей сложности было ликвидировано 56 членов вооруженных формирований курдов.

Ранее в Турции заявили об оснащении боевиков РПК оружием США.