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ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ экстремистами

ФСБ РФ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»*

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ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России обнаружила в Мариуполе документы, свидетельствующие о том, что «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) финансировали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ДНР, передает РИА Новости.

Отмечается, что было найдено более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы с информацией о причастности организации к финансированию ВСУ.

Место, где были спрятаны эти бумаги, выявлено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, предназначенных для установления причастных к финансированию украинских военных.

На прошлой неделе стало известно, что США приостановили помощь Украине до ее одобрения со стороны конгресса. Президент Владимир Зеленский заявил, что без зарубежного финансирования украинским властям будет сложно выплачивать пенсии и «старые люди просто умрут».

Ранее в МИД Украины рассказали, в каком случае Россия прорвет оборону ВСУ.

*   организация запрещена в России
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