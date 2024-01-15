Российские военные уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния

По информации министерства обороны, костромские десантники успешно уничтожили бронетранспортное средство украинских Вооруженных сил на расстоянии 7,8 тысячи метров. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что это стало возможным благодаря использованию новых прицелов ПТРК «Корнет». Операцию провели на Артемовском направлении. Представитель противотанкового взвода, известный под позывным «Зевс», сообщил, что установка тепловизоров позволила увеличить дальность стрельбы до 10 километров в зависимости от типа ракет.

4 января российские разведчики уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском. Командир расчета ПТРК «Корнет» с позывным «Мясник» отметил, что удалось отработать по расчету FPV-дронов ВСУ, расстояние до противника было 4,6 км.

«Цель была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — сказал он.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.