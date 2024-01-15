Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, слова которого передает ТАСС.

«Уничтожены восемь пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и до 40 военнослужащих», — заявил Гордеев.

14 января российские войска уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении.

В этот же день российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 на Донецком направлении.

До этого стало известно, что ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате силами ПВО 23 украинских дронов.