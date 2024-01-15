Американский эсминец сбил над Красным морем ракету

В субботу американский эсминец Laboon успешно сбил противокорабельную баллистическую ракету, которую запустили хуситы с территории Йемена. Об этом сообщили из Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), пишет ТАСС.

Событие произошло около 16:45 по местному времени в южной части Красного моря, вблизи побережья провинции Ходейда.

Ущерба и пострадавших не было зафиксировано.

Ранее в ответ на «развязанный сионистами геноцид» в Газе бойцы «Исламского сопротивления в Ираке», используя ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанесли удары по трем военным базам в Ираке и Сирии. Были атакованы база в международном аэропорту Эрбиля, база Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии и база на месторождении «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитские группировки подчеркнули, что и далее продолжат нападения на расположенные в регионе американские военные объекты.

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.