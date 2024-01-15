Система ПВО работает в небе над Курском

Над Курском и Курским районом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — говорится в сообщении губернатора.

14 января губернатор Курской области заявил об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе региона со стороны украинских военных. По информации руководителя местной администрации, во время атаки один мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести.

9 января Старовойт заявлял, что в небе над Курском сработала система ПВО. Позже он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

7 января после обстрела со стороны Украины был обесточен населенный пункт Козино в Курской области.

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