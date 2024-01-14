В Белом доме рассказали об участии Остина в командовании ВС США

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, находящийся в больнице, активно участвует в командовании вооруженными силами Америки. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад», — заявил Кирби.

Кирби заявил, что Остин на постоянной основе поддерживает контакт с президентом США Джо Байденом.

Во вторник, 9 января, стало известно, что американскому министру обороны диагностировали онкологическое заболевание и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

14 января Кирби заявил, что решение Ллойда Остина скрыть от Джо Байдена свой онкологический диагноз — это проблема.

Ранее Байдена призвали уволить Остина.