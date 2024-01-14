В Пентагоне прокомментировали удары по объектам хуситов в Йемене

В Пентагоне заявили, что ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты или силы коалиции не производили удары в воскресенье, 14 января.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не хотят вступать в конфликт с мятежниками-хуситами, которых объединяет движение «Ансар Аллах» в Йемене.

В воскресенье, 14 января, стало известно, что один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару. По информации телеканала Al Masirah, в операции приняли участие американские и британские военные самолеты.

До этого в США рассказали о росте авторитета хуситов. Американская газета New York Times написала, что мятежники в результате развития событий «только выигрывают» от борьбы с США.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.