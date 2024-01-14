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Один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару

Sky News Arabia: объект хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару

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Xinhua/Global Look Press

Один из объектов хуситов из движения «Ансар Аллах» в йеменской провинции Ходейда подвергся удару. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ссылаясь на местные источники, журналисты рассказали, что атакованный объект расположен в горной местности округа Аль-Лухейя, в северной части провинции. На данный момент информации о пострадавших нет. По информации принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, в операции приняли участие американские и британские военные самолеты.

До этого в США рассказали о росте авторитета хуситов. Американская газета New York Times написала, что мятежники в результате развития событий «только выигрывают» от борьбы с США. По мнению авторов публикации, нанеся удар по объектам в Йемене, Вашингтон послал резкий сигнал как хуситам, так и их иранским сторонникам о том, что США «прекратили свою давнюю оборонительную позицию в Красном море».

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.

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