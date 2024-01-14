Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Крынках Херсонской области

Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей», — написал он.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились 12 минометов, одного танка, одной боевой бронированной машины, одного ЗРК, одной установки РСЗО, семи автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры.

Сальдо добавил, что солдаты ВСУ почти не перемещаются в Крынках, а также не ведут разведку, поэтому не знают информации о нахождении солдат ВС России.

До этого глава региона рассказал о взятом в плен польском наемнике. По его словам, пленный солдат заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Мужчина был ранен и, как утверждает Сальдо, оставлен украинскими сослуживцами в таком состоянии.

Ранее Сальдо призвал уничтожить киевский режим после удара по Белгороду.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами