Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей», — написал он.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились 12 минометов, одного танка, одной боевой бронированной машины, одного ЗРК, одной установки РСЗО, семи автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры.

Сальдо добавил, что солдаты ВСУ почти не перемещаются в Крынках, а также не ведут разведку, поэтому не знают информации о нахождении солдат ВС России.

До этого глава региона рассказал о взятом в плен польском наемнике. По его словам, пленный солдат заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Мужчина был ранен и, как утверждает Сальдо, оставлен украинскими сослуживцами в таком состоянии.

Ранее Сальдо призвал уничтожить киевский режим после удара по Белгороду.