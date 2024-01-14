Швейцарская газета раскрыла российское средство против оружия ВСУ

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не дают западным боеприпасам поражать цели в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Российские РЭБ также приводят к тому, что высокоточное оружие, такое как ракеты HIMARS или управляемые бомбы, которые полагаются на сигналы GPS, все чаще не попадает в цель», — пишут авторы статьи.

Также в публикации отмечается эффективная работа дронов-камикадзе РФ средней и большой дальности. Журналисты пишут, что беспилотники ВСУ западного производства стали легкой мишенью для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции.

До этого Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.