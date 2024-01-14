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Беглов осудил гендерно-нейтральные туалеты в школах Украины

Губернатор Петербурга Беглов навестил бойцов СВО в Военном клиническом госпитале

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Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил в госпитале пострадавших участников спецоперации и поздравил их со старым Новым годом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава города признался, что «оттаял душой в этом общении», потому что бойцы поняли его с полуслова. С солдатами, по мнению Беглова, легче всего разговаривать на политические темы, они хорошо понимают, за что воюют.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений <…> три <…> — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных», — отметил он.

По словам губернатора, после этого нет необходимости объяснять, какие ценности отстаивает Россия.

Губернатор также зафиксировал «несколько просьб». Он пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы военнослужащие могли обсудить с ними возможный старт спортивной карьеры.

До этого стало известно, что благодаря устойчивости доходной части в проект развития Санкт-Петербурга включено дополнительное финансирование важнейших для горожан статей, в числе которых значительная помощь участникам СВО и их семьям.

Ранее в Петербурге из-за сомнительного алкоголя закрыли бары на трех улицах в центре города.

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