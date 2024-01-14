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ВС России уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили установки Zuzana-2 и «Гвоздика»

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Ozbrojene Sily SR/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российские войска уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 60 военнослужащих. Российские войска уничтожили четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США.

ВС России также была ликвидирована самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» словацкого производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В этот же день российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 на Донецком направлении.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления. В том числе были уничтожены 766 танков и 121 самолет, включая 37 танков Leopard.

Ранее губернатор Запорожской области заявил о провале контрнаступления ВСУ

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