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ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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Министерство обороны России

ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей. РС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777.

Российская армия также нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

В декабре ВС России ликвидировали топливное хранилище для авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины.

Ранее ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников.

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