Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли удар по аэродрому, расположенному в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

Как отмечается в заявлении, в результате атаки военные страны уничтожили склад с боеприпасами для украинских войск. При этом объект находился на территории аэродрома Долгинцево.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: <...> 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах», — добавили в ведомстве.

14 января майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что российские солдаты имеют точные координаты местонахождения всех военных объектов и предприятий на территории Украины. По его словам, ВС РФ получили эти данные из-за их публикации в открытых источниках.

До этого в российском министерстве обороны сообщили, что военные страны начали устанавливать на танки комплексы подавления FPV-дронов «Сания». По данным разработчика, указанное устройство способно выводить из строя беспилотники на расстоянии до одного километра.

Ранее боец ВС РФ из Бурятии в одиночку выгнал 12 украинских штурмовиков с опорного пункта.