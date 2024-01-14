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На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ

Майор запаса ВСУ Гетьман: России известны координаты военных объектов на Украине

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Reuters

Майор запаса вооруженных сил Украины, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что российские войска знают координаты всех военных объектов и предприятий, расположенных на Украине. Об этом он сообщил в эфире канала Espresso.

«А все потому, что вся информация есть в открытых источниках. Там указано и где находятся наши военные предприятия, и предприятия, связанные с военным производством», — отметил он.

По его словам, именно поэтому в России «прекрасно знают» расположение для нанесения ударов. Он уточнил, что при должном поиске подобной информации «можно найти точные координаты и точные названия того, что производится» на объектах.

Гетьман выразил мнение, что украинский кабинет министров в попытке борьбы с коррупцией в стране сам и рассекретил все координаты.

«Это не просто ошибка, а преступление. Ведь туда и прилетает», — заключил эксперт.

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявлял, что Вооруженные силы России одним ударом уничтожают предприятия украинского военного-промышленного комплекса (ВПК).

При этом политолог Вадим Карасев отмечал, что российские удары в ближайшем будущем могут полностью лишить Украину возможности производить оружие и боеприпасы.

Ранее в ВСУ рассказали, что представляет наибольшую угрозу для украинской армии.

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Операция на Украине
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