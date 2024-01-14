В Германии рассказали о преимуществе у российской армии

Российская армия имеет значительное превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом рассказал генерал-лейтенант ФРГ в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.

«На сегодняшний день я оцениваю ситуацию так: у русских преимущество», — сказал он.

Военный эксперт также добавил, что успехи российской армии подрывают моральное состояние солдат ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе по производителям снарядов и дронов на Украине. Российские военные использовали ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», и беспилотники.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областях. Издание «Страна.ua» сообщало, что украинской системе ПВО удалось сбить только восемь из 37 российских ракет.

Ранее российские артиллеристы уничтожили центр управления БПЛА под Купянском.