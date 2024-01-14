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В США рассказали об охоте российских летчиков на F-16

Аналитик Квятковски: ВС РФ будут специально охотиться на переданные Киеву F-16

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Российские военные начнут охоту на западные истребители F-16 на Украине. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться», – сказала Квятковски.

По ее словам, переданные Украине самолеты способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории. Квятковски уверена, что ВСУ воспользуется этим фактом и постарается распространить масштабы боевых действий за пределы российской границы.

Она также отметила, что отсутствие опыта использования американских самолетов в повлияет на выживаемость украинских военных в боях с российскими силами.

До этого заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил о начале подготовки аэродромов к приему истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что ВСУ может начать новое контрнаступление после получения американских истребителей F-16.

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Операция на Украине
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