Российские военнослужащие предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Как указано в заявлении, атаку со стороны украинских войск пресек расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Данное формирование относится к шестой общевойсковой армии группировки войск «Запад».

«В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее», — подчеркнули в ведомстве.

13 января руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. По его словам, средства защиты сбили две воздушные цели в небе над городом Бердянском.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы ВСУ попытались нанести ракетный удар по поселку Чаплынка на юге региона. Однако, как отметил глава местной администрации, российские системы ПВО ликвидировали все украинские снаряды.

Ранее украинские власти призвали жителей страны начать собирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дому.