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Разведчица перечислила ошибки Байдена перед Путиным

Экс-чиновник МО США Коффлер: Байден не смог наладить защиту от РФ и помочь Киеву

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывшая чиновница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер назвала главные ошибки американского президента Джо Байдена в период российской специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит New York Post.

Бывшая сотрудница разведки подчеркнула, что Байден совершает ошибки в контексте СВО, в отличие от президента России Владимира Путина.

По мнению Коффлер, президент Байден, несмотря на свою поддержку Украины, не готов поставлять мощное вооружение ВСУ, так как это может положить начало вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Она также отметила, что у США не вышло наладить системы защиты от вероятных российских атак.

«На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию контроля эскалации, предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы», – сказала Коффлер, добавив, что американский лидер продолжает проявлять осторожность даже на фоне уязвимости США.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден умеет только «жульничать на выборах».

Ранее Байден пригрозил республиканцам, если они не одобрят помощь Киеву.

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Операция на Украине
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