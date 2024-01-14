Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два военнослужащих ВМС США пропали без вести у берегов Сомали

WP: двое спецназовцев ВМС США пропали у берегов Сомали, упав в море

close
100%
US Navy/Global Look Press

Двое военнослужащих спецназа ВМС США пропали без вести у берегов Сомали. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, 11 января два американских военных упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь подняться на борт корабля. Как заявили источники, моряки «готовились к высадке в условиях неспокойного моря», и один из них соскользнул с трапа. Их личности не установлены, информации о судне нет, говорится в публикации.

Как сообщает издание, Пентагон проводит поисково-спасательную операцию.

По словам одного из источников, произошедшее не связано с недавними американскими и британскими ударами по Йемену, с многонациональной операцией «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива, а также с недавним захватом танкера под флагом Маршалловых островов.

До этого Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что двое военнослужащих ВМС Соединенных Штатов пропали в море при проведении операций у берегов Сомали.

Ранее сообщалось, что нападение йеменских хуситов на корабль ВМС США в Красном море закончилось неудачей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами