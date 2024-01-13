Боец «Ахмата» рассказал о работе группы «Аида» на Кременском участке фронта

Бойцы группы «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» каждый день срывают ротации украинских силовиков в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, выслеживая и уничтожая прибывших на позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир группы.

По его словам, расчеты БПЛА спецназа «Ахмат» почти круглосуточно следят за участками, на которые приезжают украинские военнослужащие для смены бойцов на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты военных ВСУ и их автомобилей. Российская артиллерия обычно отрабатывает по машинам. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» занимается ликвидацией прибывших групп украинских силовиков, передвигающихся пешком.

«Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию (следующую. – «Газета.Ru»), — рассказал боец «Ахмата» с позывным «Аид».

Он уточнил, что российская артиллерия непосредственно работает в ходе проведения ротационных мероприятий на автомобилях.

На этой неделе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что усиление позиций ВСУ происходит на Сватовско-Кременском участке фронта, украинские войска стягивают туда бронетехнику и артиллерию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.