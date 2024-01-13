Военные перспективы украинской армии не внушают оптимизма из-за больших потерь на поле боя и значительного сокращения поставок западного вооружения. К такому выводу пришли репортеры The New York Times, побывавшие в районе линии боестолкновений со стороны ВСУ.

«Военные перспективы Украины выглядят мрачно. Западная военная помощь больше не обеспечивается на том же уровне, что и в прошлые годы. Летнее контрнаступление Украины на юге (…) завершено, не достигнув ни одной из своих целей. И теперь российские войска переходят в наступление, особенно на востоке страны», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что на данный момент Украина находится в опасном положении. «Украинские солдаты измотаны длительными боями и более короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет пожилых и плохо обученных новобранцев», — пишет The New York Times.

13 января экс-сотрудник ЦРУ заявил об уничтожении важнейших военных объектов на Украине.

В тот же день бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации из-за дронов РФ.

Ранее в New York Times указали на снижение эффективности кассетных снарядов для ВСУ.