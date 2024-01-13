В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной городской администрации (ОГА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он.

Согласно информации главы ОВА, взрывы зафиксированы в Днепровском районе города. Местных жителей попросили разойтись по безопасным местам и держаться подальше от окон.

Мрочко также заявил, что в результате инцидента в Херсоне была повреждена электрическая кабельная линия, что повлекло ослабление водоснабжения в трех многоквартирных домах.

«Бригады коммунальных предприятий города определят причину аварии и проведут ремонт», — подытожил он.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Перед этим в трех украинских городах произошли взрывы.

Ранее критическая инфраструктура была повреждена в Херсонской области.