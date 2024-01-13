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Политолог рассказал об изменившейся позиции Буданова по России

Политолог Корнейчук: глава ГУР МО Украины Буданов изменил позицию по России

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ГУР Минобороны Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов больше не рассуждает о возможности захвата Крыма. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, еще полгода назад Буданов рассказывал «про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее».

«Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — обратил внимание эксперт.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым летом 2023 года. По его словам, эти заявления являются частью борьбы на информационном фронте.

До этого главное управление военной разведки Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. В Крыму охарактеризовали заявление Киева о вторжении на полуостров как «бессилие».

Ранее Буданова объявили в розыск в России.

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