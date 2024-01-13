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Британский аналитик спрогнозировал подавление украинских FPV-дронов на поле боя

Британский аналитик Меркурис: ВС РФ готовятся полностью подавить FPV-дроны ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские войска разрабатывают меры для полного подавления FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне боевых действий. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут начать массово выходить из строя уже в ближайшее время. Он не исключил, что это произойдет через несколько недель или месяцев.

«Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники», — отметил Меркурис.

Как он сказал, в будущем наступления Вооруженных сил РФ на поле боя будут сопровождаться комбинированной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС). При этом аналитик уточнил, что речь идет о модернизированных и усовершенствованных комплексах.

До этого Меркурис спрогнозировал применение российскими войсками тяжелых снарядов ФАБ-1500 для уничтожения позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эксперт подчеркнул, что никакой артиллерийский боеприпас не сравнится с упомянутыми бомбами по своей мощи и силе взрывной волны.

Ранее в США назвали причину серьезных потерь армейской авиации Украины.

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