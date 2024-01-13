Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине после взрывов поврежден инфраструктурный объект

В Сумской области Украины после взрывов поврежден отопительный объект

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В городе Шостка Сумской области Украины в результате взрывов зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта, снабжающего населенный пункт отоплением. Об этом сообщает областная военная администрация (ОВА) в Telegram-канале.

«Поврежден объект инфраструктуры», — указывается в публикации.

Согласно информации мэрии, из-за этого без отопления утром 13 января около 12 тыс. квартир остались без отопления. Спустя несколько часов теплоснабжение было восстановлено.

По предварительным данным, в городе зафиксировано семь взрывов. В целях ликвидации последствий продолжается работа аварийно-спасательных служб.

«Одна женщина получила ранения», — отмечается в сообщении.

На данный момент дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Глава Сумской ОВА Владимира Артюха призвал местных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

До этого глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Ранее критическая инфраструктура была повреждена в Херсонской области.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами