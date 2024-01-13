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Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья

«Добрый военком» из мемов Захаров станет вице-премьером Забайкалья

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Вячеслав Никулин / wikipedia.org

Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров займет пост заместителя председателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). Об этом сообщает ТАСС.

«Его назначают на должность вице-премьера», — рассказала пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова.

Она отметила, что на оперативном совещании в понедельник, 15 января, его представят коллегам.

Захаров родился в Курганской области. В 2009 году занял пост военкома Челябинской области, который занимал до 2011 года. Широко стал известен благодаря фотографии 2009 года, на которой он изображен улыбающимся, она стала основой для мемов с «добрым военкомом». Позднее он работал заместителем главы инкассации одного из банков в Челябинске. В 2021 году Захаров являлся первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, которая дислоцируется в Чите.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ обвинило Запад в препятствовании проведению осеннего призыва на военную службу.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром.

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