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Минобороны сообщило о суточных потерях ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 320 человек за сутки

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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении потеряли до 320 военнослужащих и четыре танка.

Согласно сообщению оборонного ведомства, слаженными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).

В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

До этого сообщалось, что российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении.

Российское оборонное ведомство также сообщало, что с 6 по 12 января ВСУ на данном направлении потеряли более 585 военнослужащих.

12 января представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин страны принял решение выделить около 2,5 млрд гривен, или $65,7 млн, на укрепление обороноспособности.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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