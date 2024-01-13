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Системы ПВО сбили украинские ракеты на юге Херсонской области

Сальдо: средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над херсонским поселком Чаплынка

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по поселку Чаплынка, расположенному на юге Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как отметил глава местной администрации, во время атаки в области сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом средства защиты ликвидировали все украинские снаряды, выпущенные в сторону населенного пункта.

«Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО», — уточнил Сальдо.

Он добавил, что в результате «злодейские намерения» ВСУ оказались пресечены.

Утром 13 января в небе над запорожским городом Бердянском также были сбиты две украинские ракеты. Как рассказали в оперативных службах региона, в 9:00 (совпадает с мск) в небе над населенным пунктом произошли два взрыва.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинские войска использовали 10 дронов для атак на территорию региона. В частности, целью беспилотников ВСУ стало село Журавлевка.

Ранее четыре белгородских села остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск.

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