Потери украинских войск на Херсонском направлении за минувшие сутки составили до 40 солдат. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в ходе боевых действий на данном участке фронта Вооруженные силы Украины лишились двух автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок (САУ). При этом речь идет о комплексах «Гвоздика».

«На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40 [украинских] военнослужащих», — говорится в заявлении.

13 января бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил о тяжелом положении армии страны в зоне конфликта. По его словам, сейчас нет никаких оснований для высказываний Киева по поводу взятия Крыма и способности украинских войск дойти до Москвы.

До этого американский журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал материал, согласно которому подразделения Военно-воздушных сил Украины несут серьезные потери на поле боя из-за действий российских самолетов А-50У. Более того, авторы публикации обратили внимание на истощение украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президента Украины Владимира Зеленского пристыдили за четырехкратное уклонение от службы в армии.