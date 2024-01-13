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Израильский истребитель нанес удар по ячейке «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: истребитель ВВС Израиля ударил по ячейке «Хезболлы» на юге Ливана

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Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ее истребитель нанес удар по ячейке ливанского движения «Хезболла» в районе города Марвахин на юге Ливана.

«Вчера (в пятницу) истребитель ВВС Израиля нанес удар по террористической ячейке в районе города Марвахина на юге Ливана», — сказано в сообщении.

Уточняется также, что спецназ ЦАХАЛ и израильская артиллерия обстреляли отряд террористов, вооруженных противотанковыми ракетами. Согласно сообщению, войскам Израиля удалось ликвидировать десятки готовых к использованию ракетных установок в центральной части сектора Газа. На севере анклава ЦАХАЛ также уничтожил ряд мест запуска, а на юге ударил по туннелю, находящемуся внутри здания.

Кроме того, армия Израиля заявила о ликвидации ряда боевиков на территории сектора Газа.

12 января ливанское шиитское движение «Хезболла» осудило удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

До этого издание Politico со ссылкой на представителей Белого дома писало, что из-за конфликта на Ближнем Востоке каждый день возрастают риски террористических актов и нападений на граждан США со стороны группировки «Хезболла», в том числе на территории Америки.

Ранее в Израиле призвали закончить войну с ХАМАС.

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