Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются российскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, Россия все чаще использует свои системы ДРЛО А-50У «летающий радар». Отмечается, что множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут «тяжелые потери», а противовоздушная оборона истощается.

В статье MWM отмечается, что истощение противовоздушной обороны Украины, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску.

До этого Military Watch Magazine писало, что украинская армия несет очень большие потери из-за атак российских вертолетов Ми-28Н.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США сейчас не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее.

Ранее на Украине заявили о дефиците управляемых ракет.