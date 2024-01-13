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В США заявили о тяжелых потерях украинской авиации

MWM: Россия нейтрализует остатки украинской авиации с помощью самолетов А-50У

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Подразделения военно-воздушных сил (ВВС) Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются российскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, Россия все чаще использует свои системы ДРЛО А-50У «летающий радар». Отмечается, что множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут «тяжелые потери», а противовоздушная оборона истощается.

В статье MWM отмечается, что истощение противовоздушной обороны Украины, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску.

До этого Military Watch Magazine писало, что украинская армия несет очень большие потери из-за атак российских вертолетов Ми-28Н.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США сейчас не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее.

Ранее на Украине заявили о дефиците управляемых ракет.

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