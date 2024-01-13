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По столице Йемена нанесен новый авиаудар

РИА Новости: США и Британия нанесли новый удар по северу города Сана в Йемене

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Reuters

США и Великобритания нанесли новый удар по северу столицы Йемена Саны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны.

До этого постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что хуситы должны провести деэскалацию в Красном море.

По ее словам, инициатива по деэскалации ситуации должна исходить от хуситов. Так она прокомментировала позицию Соединенных Штатов на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену.

Постоянный представитель Китая в Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь говорил, что удары по Йемену расходятся с принятой недавно резолюцией Совета Безопасности ООН. Такое мнение он выразил на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, организованном по запросу РФ.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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Удары США по хуситам
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