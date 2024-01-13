Постпред США переложила на хуситов ответственность за деэскалацию в Красном море

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что хуситы должны провести деэскалацию в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо, чтобы деэскалация произошла и чтобы она исходила от хуситов, которые ставят под угрозу наши судоходные маршруты», — заявила Томас-Гринфилд.

Таким образом она прокомментировала позицию Соединенных Штатов на на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену.

До этого постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что удары по Йемену являются грубейшим нарушением устава ООН.

Российский дипломат назвал не выдерживающим никакой критики обоснования агрессии со стороны Белого дома. При этом, как заявил Небензя, атаки по Йемену не имеют ничего общего с общего с правом на самооборону, так как статья 51 устава ООН не может быть применена к ситуации с коммерческими судами.

Ранее Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности организации по Красному морю.