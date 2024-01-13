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В ВСУ призвали США поставить Киеву устаревшие штурмовики

Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10

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Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский призвал Вашингтон поставить Киеву устаревшие американские штурмовики А-10. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что истребители А-10 были приняты на вооружение в США в 1970-х годах. Сырский назвал штурмовики приемлемым вариантом для ВСУ, так как они смогу оказать поддержку наземным украинским силам.

«Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах», — отметил генерал ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за минувшую неделю Вооруженным силам (ВС) России удалось сбить сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, дозвуковой штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Воздушную технику противника уничтожили с помощью авиации Воздушно-космических сил и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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