В Пентагоне раскрыли силы нападения на Йемен

Комбинированный воздушный удар по Йемену наносился с авианосца «Эйзенхауэр», подводной лодки «Огайо» и группировки эсминцев и крейсеров. Об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона.

«Мы применили ряд самолетов ВМС США из авиакрыла 3 авианосной ударной группы «Эйзенхауэр», корабли Gravely, Philippines Sea и Mason — это все или крейсера или эсминцы с управляемыми крылатыми ракетами. И, наконец, подводная лодка класса «Огайо», несущая управляемое ракетное вооружение, также приняла участия в ударах прошлой ночи», — заявили в Пентагоне.

По данным американского военного ведомства, удар наносился по 28 точкам в Йемене со всей акватории Ближнего Востока.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны избегать эскалации в Красном море.

Представитель ООН подчеркнул, что атаки на судоходство в Красном море ставят под угрозу безопасность мировых цепочек поставок и оказывают влияние на гуманитарную ситуацию в мире.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом.