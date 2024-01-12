ВМС Британии сообщили об инциденте у берегов йеменского порта

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах Британии (ВМС) сообщило, что получило информацию об инциденте возле порта Аден в Йемене.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 90 морских милях (166,7 км. — «Газета.Ru») к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает вариант с включением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в свой список зарубежных террористических организаций. Хуситы были исключены из американского списка террористов в феврале 2021 года.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что хуситы собираются наносить удары по связанным с США морским судам.