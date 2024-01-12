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Эстонская военная разведка высказалась об ударах ВКС России по Украине

Глава разведки Эстонии Кивисельг: на Украине пострадали военные объекты

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Воздушные удары России нанесли серьезный урон украинским военным объектам и предприятиям ВПК. Об этом заявил глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг, сообщает РИА Новости.

«По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов», — заявил Кивисельг на пресс-конференции в минобороны Финляндии.

По мнению Кивисельга, российские войска стремятся к истощению запасов систем ПВО Украины. А в течение зимы со стороны РФ можно ожидать больше массированных атак по Украине, так как «в настоящее время Россия производит больше боеприпасов, чем использует».

5 января Минобороны РФ сообщило, что за неделю по объектам на Украине был нанесен 41 групповой удар.

В тот же день в Раде сравнили российский удар по Киеву с концом света.

8 января главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным объектам Украины.

Ранее британское издание предупредило Украину о еще одной опасности из-за ударов России.

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Операция на Украине
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