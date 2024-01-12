Названы мотивы ударов США и Британии по Йемену

Мотивы авиаударов Соединенных Штатов и Британии по позициям хуситов в Йемене кроются в предвыборных потребностях. Об этом заявил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти, слова которого передает РИА Новости.

«Американо-британская агрессия является неоправданной и не в их интересах, поскольку мотивы этой агрессии – потребности в связи с выборами и для президента США Джо Байдена, и для премьер-министра Великобритании Риши Сунака», — заявил аль-Бухайти.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что Италии не предлагали участвовать в ударах по хуситам в Йемене.