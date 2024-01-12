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ВКС России сбили два украинских самолета и один вертолет

Минобороны сообщило о ликвидации истребителя Су-27 и штурмовика Су-25 ВСУ

За минувшую неделю Вооруженным силам (ВС) России удалось сбить сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, дозвуковой штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Сбиты самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8», — указывается в сводке.

В Минобороны рассказали, что воздушную технику противника уничтожили с помощью авиации Воздушно-космических сил и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, российская армия сбила 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и более 160 беспилотных летательных аппаратов.

Перед этим Минобороны доложило, что ВС России уничтожили две крылатые ракеты ADM-160B MALD американского производства, разработанные для применения в целях обмана средств ПВО противника, а не для кинетической атаки.

Ранее в США заявили о невозможности для Украины восполнить потери Су-27.

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