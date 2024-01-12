Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ сообщили, что ударили по наемникам ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударе по наемникам ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

«Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в пресс-релизе.

В министерстве добавили, что цель ударов достигнута, все намеченные объекты были поражены.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос завил, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Некоторое время назад министерство обороны РФ сообщало, что расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту украинской армии на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами