Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия России впервые сбила две «ракеты-обманки» в зоне спецоперации

Минобороны сообщило о первой ликвидации двух авиационных ракет MALD в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две крылатые ракеты ADM-160B MALD американского производства, разработанные для применения в целях обмана средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, а не для кинетической атаки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожены <...> две авиационные управляемые ракеты «MALD», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, сбить ракеты удалось с помощью авиации Воздушно-космических сил и средств ПВО.

До этого главком флота РФ, адмирал Николай Евменов предупредил, что американские крылатые ракеты Tomahawk способны долететь до целей на большей части России. Он назвал корабли, несущие эти ракеты, одной из главных угроз для РФ. США используют Tomahawk с 80-х годов, в последний раз применяли их во время атаки по Сирии. По словам экспертов, у России есть чем сбивать эти крылатые ракеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США закажут «ракету-обманку» для ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами