Армия России впервые сбила две «ракеты-обманки» в зоне спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две крылатые ракеты ADM-160B MALD американского производства, разработанные для применения в целях обмана средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, а не для кинетической атаки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожены <...> две авиационные управляемые ракеты «MALD», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, сбить ракеты удалось с помощью авиации Воздушно-космических сил и средств ПВО.

До этого главком флота РФ, адмирал Николай Евменов предупредил, что американские крылатые ракеты Tomahawk способны долететь до целей на большей части России. Он назвал корабли, несущие эти ракеты, одной из главных угроз для РФ. США используют Tomahawk с 80-х годов, в последний раз применяли их во время атаки по Сирии. По словам экспертов, у России есть чем сбивать эти крылатые ракеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США закажут «ракету-обманку» для ПВО.