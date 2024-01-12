МИД Британии сообщил о готовности принять дополнительные меры против хуситов

Великобритания может принять дополнительные меры против правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) с целью самообороны. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya.

«Готовы принять дополнительные меры против хуситов для самообороны», — сказал он.

Кэмерон возложил на хуситов ответственность за эскалацию в районе Красного моря.

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя удары Соединенных Штатов и Великобритании по объектам хуситов, выразил мнение, что США вряд ли решатся проводить полномасштабную операцию в Йемене, так как они для этого не имеют ресурсов.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, которые угрожают мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. Министерство иностранных дел Йемена, подчиняющееся движению «Ансар Аллах», пригрозило США и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее ВВС США заявили, что ударили более чем по 60 целям на 16 объектах.