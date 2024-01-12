Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В украинском городе решили доплачивать добровольцам за контракт с ВСУ

Власти Львова решили доплачивать $1,3 тыс. каждому, кто подпишет контракт с ВСУ

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Власти Львова решили доплачивать около 50 тыс. гривен ($1,3 тыс.) каждому, кто подпишет контракт с ВСУ. Об этом объявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Он заявил, что деньги полагаются каждому, кто решит подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой украинской армии. Мэр написал, что решение о выплатах принял в пятницу местный исполком. Он считает, что сумма должна стать дополнительной мотивацией и поддержкой для добровольцев.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и покинувших страну граждан.

Тем временем британская газета Times писала, что для уклонения от мобилизации и выезда из страны украинские мужчины вынуждены незаконно платить до $5 тыс. В статье отметили, что услуги такого рода открыто предлагаются в многочисленных Telegram-каналах, причем «реклама» сопровождается промо-роликами, где запечатлены сотрудники украинских военкоматов, обходящие в поисках призывников спортзалы и кафе.

Ранее боец ВСУ рассказал, как на Украине уклоняются от военной службы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами