В украинском городе решили доплачивать добровольцам за контракт с ВСУ

Власти Львова решили доплачивать около 50 тыс. гривен ($1,3 тыс.) каждому, кто подпишет контракт с ВСУ. Об этом объявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Он заявил, что деньги полагаются каждому, кто решит подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой украинской армии. Мэр написал, что решение о выплатах принял в пятницу местный исполком. Он считает, что сумма должна стать дополнительной мотивацией и поддержкой для добровольцев.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и покинувших страну граждан.

Тем временем британская газета Times писала, что для уклонения от мобилизации и выезда из страны украинские мужчины вынуждены незаконно платить до $5 тыс. В статье отметили, что услуги такого рода открыто предлагаются в многочисленных Telegram-каналах, причем «реклама» сопровождается промо-роликами, где запечатлены сотрудники украинских военкоматов, обходящие в поисках призывников спортзалы и кафе.

Ранее боец ВСУ рассказал, как на Украине уклоняются от военной службы.