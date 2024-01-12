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Украинская армия применила беспилотник-камикадзе при обстреле поселка в ДНР

ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР

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U.S. Army/Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе при обстреле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 10:10 – населенный пункт Гольмовский: беспилотник-камикадзе», — говорится в публикации.

Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 км к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов республики.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Подывотье Севского района в регионе.

8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские войска произвели обстрел промышленной зоны в Шебекино.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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