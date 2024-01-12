Хуситы пообещали ответить на удары США и Британии по Йемену

США и Великобритания пожалеют о своей операции в Йемене. Об этом заявил член политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в соцсети Х.

«Наши вооруженные силы хорошо подготовлены. Агрессоры пожалеют о своей агрессии против народа Йемена», — отмечается в публикации.

Аль-Асад указал, что именно хуситы в дальнейшем будут определять театр и направление военных действий и правила ведения боя.

По его мнению, удар, который по Йемену нанесли Вашингтон и Лондон, является попыткой западных государств отвлечь внимание от ситуации в секторе Газе. Аль-Асад подчеркнул, что Соединенные Штаты и Британия пытаются скрыть факт геноцида мирного населения Газы, проводимого израильской армией.

До этого пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов заявила, что ВВС нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.