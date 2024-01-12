Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил, что ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в ЛНР

Марочко: усиление позиций ВСУ отмечается в районе Макеевки, Невского и Терны

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Усилений позиций Вооруженных сил Украины происходит на Сватовско-Кременском участке, украинские войска стягивают туда бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Макеевки (село в ЛНР. — «Газета.Ru»), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов», — заявил Марочко, который ссылается на свои источники.

По его словам, в настоящее время количество техники ВСУ увеличилось незначительно. Он добавил, что в этих районах также увеличилось количество мобильных групп ВСУ с «кочующими» огневыми средствами.

4 января в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная.

9 января старший офицер пресс-центра российской группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами