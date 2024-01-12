Марочко заявил, что ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в ЛНР

Усилений позиций Вооруженных сил Украины происходит на Сватовско-Кременском участке, украинские войска стягивают туда бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Макеевки (село в ЛНР. — «Газета.Ru»), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов», — заявил Марочко, который ссылается на свои источники.

По его словам, в настоящее время количество техники ВСУ увеличилось незначительно. Он добавил, что в этих районах также увеличилось количество мобильных групп ВСУ с «кочующими» огневыми средствами.

4 января в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная.

9 января старший офицер пресс-центра российской группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.